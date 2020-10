«Io ti cercherò» | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una cosa è certa: la morte di Ettore in realtà è un omicidio travestito da suicidio e Valerio è a un passo dallo scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa del figlio. Continua a macinare ottimi ascolti Io ti cercherò, la mini serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, giunta alla, che piace al pubblico per il racconto ad alto tasso di emozioni e tensione. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio, in onda lunedì 18 ottobre, che comincia con due arresti a sorpresa. Io ti cercherò, leValerio (Alessandro Gassmann) si introduce negli ufficiPgs, la società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore ...