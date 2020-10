Io ti cercherò: cosa succede nella prossima puntata, le anticipazioni sull’ultimo episodio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Io ti cercherò: cosa succede nella prossima puntata, le anticipazioni ultimo episodio Oggi, lunedì 19 ottobre 2020, abbiamo visto la terza puntata di Io ti cercherò, ma cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima)? La quarta puntata della fiction con Alessandro Gassmann andrà in onda lunedì 26 ottobre 2020 (salvo cambi di programmazione). Nei due episodi (“Due padri” e “Le divise”) Valerio continuerà a indagare sulla morte del figlio e ormai arriverà alla fatidica e attesa verità che metterà nei guai suo fratello Gianni. Il protagonista ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Io ti cercherò:, leultimoOggi, lunedì 19 ottobre 2020, abbiamo visto la terzadi Io ti cercherò, marà(la quarta e ultima)? La quartadella fiction con Alessandro Gassmann andrà in onda lunedì 26 ottobre 2020 (salvo cambi di programmazione). Nei due episodi (“Due padri” e “Le divise”) Valerio continuerà a indagare sulla morte del figlio e ormai arriverà alla fatidica e attesa verità che metterà nei guai suo fratello Gianni. Il protagonista ...

