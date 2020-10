Inter, secondo tampone negativo per Bastoni: disponibile per la Champions League (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Bastoni ha comunicato ufficialmente di esser risultato negativo al Coronavirus, per la seconda in pochi giorni, dopo aver precedentemente annunciato la sua positività. Il difensore italiano, perno della retroguardia dell’Inter di Antonio Conte, potrà essere schierato già contro il Borussia Moenchengladbach, nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2020/2021. Di seguito l’annuncio di un entusiasta Bastoni, tramite il social network Instagram: “Anche secondo tampone negativo! Ci siamo“. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandroha comunicato ufficialmente di esser risultatoal Coronavirus, per la seconda in pochi giorni, dopo aver precedentemente annunciato la sua positività. Il difensore italiano, perno della retroguardia dell’di Antonio Conte, potrà essere schierato già contro il Borussia Moenchengladbach, nel match valido per la prima giornata dei gironi della2020/2021. Di seguito l’annuncio di un entusiasta, tramite il social network Instagram: “Anche! Ci siamo“.

