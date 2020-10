Inter-Milan, il dito medio di Calabria. Squalifica in arrivo? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il dito medio di Calabria al termine di Inter-Milan potrebbe costare la Squalifica al terzino rossonero. MilanO – Il dito medio di Calabria al termine di Inter-Milan potrebbe costare molto caro al terzino rossonero. Il giocatore, come evidenziato da molti utenti dei social, ha fatto il gestaccio durante l’esultanza della squadra allenata da Stefano Pioli. Un comportamento antisportivo che potrebbe portare alla Squalifica del terzino. La decisione sarà presa nelle prossime ore dal Giudice Sportivo, anche se il turno di stop potrebbe arrivare solo in caso di segnalazione da parte dell’arbitro e della Procura Federale. In caso contrario non ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildial termine dipotrebbe costare laal terzino rossonero.O – Ildial termine dipotrebbe costare molto caro al terzino rossonero. Il giocatore, come evidenziato da molti utenti dei social, ha fatto il gestaccio durante l’esultanza della squadra allenata da Stefano Pioli. Un comportamento antisportivo che potrebbe portare alladel terzino. La decisione sarà presa nelle prossime ore dal Giudice Sportivo, anche se il turno di stop potrebbe arrivare solo in caso di segnalazione da parte dell’arbitro e della Procura Federale. In caso contrario non ...

