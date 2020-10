Inter | Lautaro | “Sarò sempre grato a Zanetti Messi è il migliore del mondo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Conosco Leo più come compagno che non come avversario. L’ho detto in passato e lo dirò di nuovo adesso e in futuro: è il miglior giocatore del mondo. Il fatto che sia argentino è per noi motivo di orgoglio e cerchiamodi imparare da lui. Per me lui è su un altro livello, capisce il gioco in un modo diverso ed èun passo avanti a tutti gli altri”. Queste sono le parole d’esordio diMartinez,vistato recentemente dai responsabili del sito ufficiale dell’Uefa, in vista della sfida di Champions League trae Borussia Moenchengladbach. In seguito, Martine ha fatto riferimento all’argentino Javier, iconaista e vicepresidente della Beneamata: ...