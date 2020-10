Inter, Lautaro Martinez: «Messi miglior giocatore del mondo» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia del debutto in Champions League dell‘Inter: le sue dichiarazioni su Lionel Messi Lautaro Martinez ha parlato al sito ufficiale della UEFA alla vigilia del debutto in Champions League dell‘Inter. Le sue dichiarazioni su Lionel Messi. «Conosco Leo più come compagno che come avversario. L’ho detto in passato e lo dirò di nuovo adesso e in futuro: è il miglior giocatore del mondo. Il fatto che sia argentino è per noi motivo di orgoglio e cerchiamo sempre di imparare da lui. Per me lui è su un altro livello, capisce il gioco in un modo diverso ed è sempre un passo avanti a tutti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020)ha parlato alla vigilia del debutto in Champions League dell‘: le sue dichiarazioni su Lionelha parlato al sito ufficiale della UEFA alla vigilia del debutto in Champions League dell‘. Le sue dichiarazioni su Lionel. «Conosco Leo più come compagno che come avversario. L’ho detto in passato e lo dirò di nuovo adesso e in futuro: è ildel. Il fatto che sia argentino è per noi motivo di orgoglio e cerchiamo sempre di imparare da lui. Per me lui è su un altro livello, capisce il gioco in un modo diverso ed è sempre un passo avanti a tutti ...

