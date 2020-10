Inter, Lautaro Martinez: “Messi il migliore al mondo. Zanetti? Gli devo tanto, al mio arrivo in Italia…” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lautaro Martinez scalda i motori in vista della sfida Champions contro il Borussia Moenchengladbach.Mancano appena 48 ore all'esordio in Champions dell'Inter che, nella giornata di mercoledì, affronterà i Fohlen nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo B della prestigiosa competizione. Intervenuto alla vigilia della sfida, l'attaccante Lautaro Martinez, si è raccontato ai microfoni dell'Uefa ricordando l'ultima Champions vinta dall'Inter nel 2010."Ricordo di aver visto la partita a casa in Argentina con la mia famiglia. È stata molto significativa perché c’erano tanti argentini in quella squadra e perché è stata una vittoria molto importante per il club. Finale decisa dai due gol di Diego ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020)scalda i motori in vista della sfida Champions contro il Borussia Moenchengladbach.Mancano appena 48 ore all'esordio in Champions dell'che, nella giornata di mercoledì, affronterà i Fohlen nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo B della prestigiosa competizione.venuto alla vigilia della sfida, l'attaccante, si è raccontato ai microfoni dell'Uefa ricordando l'ultima Champions vinta dall'nel 2010."Ricordo di aver visto la partita a casa in Argentina con la mia famiglia. È stata molto significativa perché c’erano tanti argentini in quella squadra e perché è stata una vittoria molto importante per il club. Finale decisa dai due gol di Diego ...

