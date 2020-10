Inter, Bastoni recuperato per la Champions: c’è anche Nainggolan (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan tornano a disposizione in vista del debutto dell’Inter in Champions League. Il derby fa già parte del passato, l’Inter pensa al debutto in Champions League contro il Borussia Monchengladbach e il tecnico Antonio Conte può sorridere per il recupero di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è il primo fra gli Interisti risultati positivi nei giorni scorsi a tornare a disposizione dell’allenatore. Gazzetta dello Sport segnala che anche Radja Nainggolan oggi si allenerà con i compagni mentre per il rientro di Milan Skriniar bisogna attendere che il difensore concluda la qurarantena in Slovacchia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandroe Radjatornano a disposizione in vista del debutto dell’inLeague. Il derby fa già parte del passato, l’pensa al debutto inLeague contro il Borussia Monchengladbach e il tecnico Antonio Conte può sorridere per il recupero di Alessandro. Il difensore nerazzurro è il primo fra gliisti risultati positivi nei giorni scorsi a tornare a disposizione dell’allenatore. Gazzetta dello Sport segnala cheRadjaoggi si allenerà con i compagni mentre per il rientro di Milan Skriniar bisogna attendere che il difensore concluda la qurarantena in Slovacchia. Leggi su Calcionews24.com

