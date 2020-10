Infarto in stazione, il dj Marcello muore a 33 anni. 'Soccorso in ritardo, pensavano fosse ubriaco' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aveva solo 33 anni Marcello Mormile , deejay e direttore artistico del Nu Fest, nonché responsabile social media di Veneto Jazz. È morto nella serata di sabato, dopo un malore improvviso accusato ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aveva solo 33Mormile , deejay e direttore artistico del Nu Fest, nonché responsabile social media di Veneto Jazz. È morto nella serata di sabato, dopo un malore improvviso accusato ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Infarto in stazione, il dj Marcello muore a 33 anni. «Soccorso in ritardo, pensavano fosse ubriaco» - leggoit : Infarto in stazione, il dj Marcello muore a 33 anni. «Soccorso in ritardo, pensavano fosse ubriaco» - Notiziedi_it : Marcello Mormile: il deejay di 33 anni stroncato da un infarto in stazione - Piergiulio58 : Marcello Mormile: il deejay di 33 anni stroncato da un infarto in stazione. - mattinodinapoli : Treviso, dj di 33 anni morto in stazione: stroncato da un infarto davanti ai pendolari -