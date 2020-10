Infarto fatale: morto il dj Marcello Mormile, aveva 33 anni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dramma in stazione in Veneto, ed era molto noto e stimato. Un dramma si è consumato nelle scorse ore alla stazione di Castelfranco Veneto: infatti, a causa di un Infarto si è spento a soli 33 anni Marcello Mormile. Si tratta di un giovane molto … Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dramma in stazione in Veneto, ed era molto noto e stimato. Un dramma si è consumato nelle scorse ore alla stazione di Castelfranco Veneto: infatti, a causa di unsi è spento a soli 33. Si tratta di un giovane molto …

