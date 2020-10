In Thailandia è escalation di proteste e il Governo censura i media

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si placano lea Bangkok e in tutta la Tailandia. Mentre il mondo combatte una partita epocale contro il Covid-19, i tailandesi sono scesi in strada per la seconda notte consecutiva per sfidare un decreto governativo che ilthailandese sta utilizzando per sedare manifestazioni,e atti di disubbedienza civile che vanno ormai avanti da oltre tre mesi.in: cosa chiedono i manifestanti La polizia ha dichiarato che chiunque abbia violato il decreto che prevedeva, tra le altre cose il divieto di assembramenti, verrà perseguito penalmente anche se solo fotografato. Nella giornata di ieri i manifestanti sono stati caricati dalla polizia e dispersi con getti d’acqua, ma tutto ciò non sembra impensierire di molto i manifestanti che chiedono ...