In quanti si può stare al tavolo al ristorante (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cosa dice il nuovo DPCM in vigore da oggi sui ristoranti? Possono rimanere aperti fino alle 24. Ma c’è un limite su quante persone possono sedersi allo stesso tavolo: “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Lo prevede il nuovo dpcm con le norme anti contagio da ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cosa dice il nuovo DPCM in vigore da oggi sui ristoranti? Possono rimanere aperti fino alle 24. Ma c’è un limite su quante persone possono sedersi allo stesso: “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al, e con un massimo di sei persone per, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Lo prevede il nuovo dpcm con le norme anti contagio da ...

