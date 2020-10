In parlamento si discute l’introduzione del voto a distanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)L’attuale pandemia di Covid-19 in Italia, oltre che sulla vita di milioni di cittadini, sta incidendo anche sull’operatività del parlamento, dove nelle ultime settimane si è registrata un’impennata di contagi. Con i suoi ultimi 8 casi in meno di 48 ore, la Camera risulta il ramo più colpito dal coronavirus: 17 deputati sono positivi e altri 80 sono in isolamento precauzionale, a fronte dei 3 casi di positività registrati dal Senato. Questa situazione ha fatto sì che, per la settimana dal 19 al 23 ottobre, “oltre al ddl Zan per il contrasto all’omobitransfobia, n.d.r. tutti i provvedimenti per cui era prevista una votazione saranno rinviati”, come ha riportato il deputato Pd Stefano Ceccanti sulla sua pagina Facebook nella giornata di sabato 17 ottobre. Per ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)L’attuale pandemia di Covid-19 in Italia, oltre che sulla vita di milioni di cittadini, sta incidendo anche sull’operatività del, dove nelle ultime settimane si è registrata un’impennata di contagi. Con i suoi ultimi 8 casi in meno di 48 ore, la Camera risulta il ramo più colpito dal coronavirus: 17 deputati sono positivi e altri 80 sono in isolamento precauzionale, a fronte dei 3 casi di positività registrati dal Senato. Questa situazione ha fatto sì che, per la settimana dal 19 al 23 ottobre, “oltre al ddl Zan per il contrasto all’omobitransfobia, n.d.r. tutti i provvedimenti per cui era prevista una votazione saranno rinviati”, come ha riportato il deputato Pd Stefano Ceccanti sulla sua pagina Facebook nella giornata di sabato 17 ottobre. Per ...

Un progresso già introdotto dal Parlamento europeo e da altri paesi per far fronte alla pandemia L’attuale pandemia di Covid-19 in Italia, oltre che sulla vita di milioni di cittadini, sta incidendo ...

