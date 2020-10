In Nuova Zelanda il Parlamento è il più inclusivo di tutti i tempi | multietnico | Lgbtq+ e millennials

Leggi su open.online

(Di martedì 20 ottobre 2020) Jacinda Ardern, laburista, sabato scorso ha stravinto le elezioni in. Per l’occasione, il Partito laburista di Ardern ha ottenuto 64 seggi su 120. Questa volta ildellasarà il piùdi sempre: all’interno siederanno infatti molte persone non bianche, membri della comunitàe la più alta percentuale di donne mai eletta, il 48 per cento. L’inclusività è data principalmente dalla presenza indei Verdi e dei laburisti. Nello specifico, il 55% dei laburisti è donna; tra i Verdi lo sono sette su dieci. Nel Partito nazionale – il partito all’opposizione – il 31% degli scranni è occupato da donne. ...