In Lombardia è vietato comprare alcolici dopo le 18, anche al supermercato: chiuse le corsie di birra e vino. Sì alla consegna a domicilio (Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova ordinanza n. 620 della Regione Lombardia, firmata venerdì 16 ottobre dal presidente Attilio Fontana, ha introdotto misure più restrittive per combattere la diffusione del contagio da Covid-19, dopo i numeri allarmanti dell'ultima settimana. Tra le regole, oltre alla didattica mista per le scuole superiori e la sospensione degli allenamenti per gli sport di contatto, ci sono forti restrizioni sulla vendita di alcolici. Nell'ordinanza viene introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 18, su area pubblica e su area privata e in tutti i tipi di esercizi commerciali. Quindi, non solo in bar, pub, ristoranti, gelaterie, pizzerie, chioschi, ma anche nei supermercati, negli alimentari e nei negozi artigianali.

