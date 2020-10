In isolamento fiduciario, minore esce di casa: scoperto e sanzionato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lodi, 19 ottobre 2020 - esce nel periodo di isolamento fiduciario, i carabinieri lo scoprono e lo sanzionano. Un ragazzo lodigiano di 17 anni di Villanterio, nel Pavese, ha ricevuto una sanzione dai ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lodi, 19 ottobre 2020 -nel periodo di, i carabinieri lo scoprono e lo sanzionano. Un ragazzo lodigiano di 17 anni di Villanterio, nel Pavese, ha ricevuto una sanzione dai ...

REGGIO EMILIA. La Reggiana ha reso noto con una nota "che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra - tre calc ...

Consiglio Valle: positivo un consigliere, un altro in isolamento

Il problema questa volta non sono le maggioranze variabili, quanto piuttosto il Covid-19, che per ora terrà fuori dall’aula un consigliere regionale risultato positivo e un altro, in isolamento ...

