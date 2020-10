In Guinea milioni al voto, risultati attesi entro mercoledì (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Pochi incidenti, definiti da più fonti di scarso rilievo, ma anche denunce di abusi in diverse zone, sia da parte del partito di governo che delle opposizioni: è questo il bilancio della giornata elettorale di ieri in Guinea. Circa circa cinque milioni e mezzo i potenziali elettori chiamati alle urne per scegliere tra i 12 candidati alla presidenza. Tra questi l’attuale capo dello Stato, l’82enne Alphà Condè, in lizza per un terzo mandato, nonostante mesi di proteste di piazza, in virtù dei risultati di un contestato referendum costituzionale che si era tenuto a marzo. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Pochi incidenti, definiti da più fonti di scarso rilievo, ma anche denunce di abusi in diverse zone, sia da parte del partito di governo che delle opposizioni: è questo il bilancio della giornata elettorale di ieri in Guinea. Circa circa cinque milioni e mezzo i potenziali elettori chiamati alle urne per scegliere tra i 12 candidati alla presidenza. Tra questi l’attuale capo dello Stato, l’82enne Alphà Condè, in lizza per un terzo mandato, nonostante mesi di proteste di piazza, in virtù dei risultati di un contestato referendum costituzionale che si era tenuto a marzo.

In Repubblica di Guinea sono iniziate le operazioni di spoglio dei voti espressi alle elezioni presidenziali tenute ieri, in attesa dei ...

