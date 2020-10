In Emilia-Romagna da oggi test sierologici gratis nelle farmacie per studenti, loro familiari conviventi e universitari (Di lunedì 19 ottobre 2020) test sierologici gratuiti per gli studenti, i loro familiari conviventi e gli universitari. Parte da oggi, lunedì 19 ottobre, la campagna di screening dell’Emilia-Romagna. La Regione mette a disposizione due milioni di test sierologici rapidi – si svolgono in 15 minuti – che potranno essere effettuati in oltre 660 farmacie. L’iniziativa rimarrà attiva fino al 30 giugno 2021, con la possibilità di sottoporsi al test anche più di una volta lungo l’anno scolastico. L’indagine epidemiologica è dedicata agli studenti di ogni ordine e grado (0-18 anni e maggiorenni, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)gratuiti per gli, ie gli. Parte da, lunedì 19 ottobre, la campagna di screening dell’. La Regione mette a disposizione due milioni dirapidi – si svolgono in 15 minuti – che potranno essere effettuati in oltre 660. L’iniziativa rimarrà attiva fino al 30 giugno 2021, con la possibilità di sottoporsi alanche più di una volta lungo l’anno scolastico. L’indagine epidemiologica è dedicata aglidi ogni ordine e grado (0-18 anni e maggiorenni, se ...

