Imbarazzo a Storie Italiane | Daniele Scardina beccato a dormire in diretta

Uno dei personaggi di punta di Ballando con le Stelle, senza ombra di dubbio, è Daniele Scardina che durante la messa in onda della puntata di sabato 17 ottobre 2020 ha lasciato i fan e anche la giuria senza parole, ma in questo caso anche pronta ad animare la polemica. Oggi Daniele Scardina è stato

ha passato subito la linea a Daniele Scardina già in collegamento video il programma di Storie Italiane, quando viene beccato tra il sonnellino e la concentrazione. In particolar modo, è stata la ...

Bambina di due anni scatta foto alla madre nuda e le invia a tutta la rubrica: imbarazzo con amici e colleghi

Brutta avventura per una giovane madre, che ha ingenuamente prestato il suo smartphone alla figlia di 2 anni, pensando che non potesse succedere niente di male o strano. La piccola era in bagno ...

