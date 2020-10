Ilaria D’Amico, dopo l’addio allo sport prepara un nuovo programma d’attualità (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilaria D’Amico è pronta per riapprodare sul piccolo schermo: le indiscrezioni di questa estate, che la volevano al timone di un nuovo programma, hanno trovato fondamento nelle parole della stessa conduttrice. Ai microfoni di Rai Radio 1, intervistata durante il programma Un Giorno da Pecora, la giornalista ha rivelato di essere già al lavoro per un nuovo progetto: Sto preparando la squadra per un programma di attualità, dove si parlerà di politica e non solo, che partirà a gennaio. Andrà in onda una volta a settimana in prime time su Skytg24. Se sarà un talk show? Vediamo. Ilaria D’Amico poi ha precisato che ci sono dei dettagli, più e meno importanti, ancora da definire, come il titolo ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 ottobre 2020)D’Amico è pronta per riapprodare sul piccolo schermo: le indiscrezioni di questa estate, che la volevano al timone di un, hanno trovato fondamento nelle parole della stessa conduttrice. Ai microfoni di Rai Radio 1, intervistata durante ilUn Giorno da Pecora, la giornalista ha rivelato di essere già al lavoro per unprogetto: Stondo la squadra per undi attualità, dove si parlerà di politica e non solo, che partirà a gennaio. Andrà in onda una volta a settimana in prime time su Skytg24. Se sarà un talk show? Vediamo.D’Amico poi ha precisato che ci sono dei dettagli, più e meno importanti, ancora da definire, come il titolo ...

ZZiliani : Vince l’ambito premio “Titolo dell’anno”. Prossimamente: Buffon titolare a Crotone. Ilaria D’Amico: “Oggi non ho f… - LoSpecialistatv : Ilaria D’Amico in prime time su @SkyTG24 da gennaio, ma niente calcio - GentileCarlo : @massimozampini @officialmaz @luca_carioli Aizzare. Questo sapete fare. Pensate alla ndrangheta, al doping, agli sc… - 59Gian : @LeoDiBello @SkySport @SkyTG24 Leo Di Bello is the new Ilaria D'Amico. Non se ne esce da questa linea editoriale p… - lichibenassi : RT @elena_giusini: Mi togliete una curiosità? Che titoli ha l'Ilaria D'Amico che fa la professora a #dimartedi? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera