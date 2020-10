Ilaria Capua avverte sul vaccino: “Non facciamoci false illusioni” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilaria Capua ospite a Domenica In ha parlato del coronavirus e del vaccino: “Non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa” “Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”. Queste le parole sconvolgenti che Ilaria Capua, direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ha rivelato ieri ospite in collegamento con Domenica … L'articolo Ilaria Capua avverte sul vaccino: “Non facciamoci false illusioni” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020)ospite a Domenica In ha parlato del coronavirus e del: “Non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa” “Ilnon sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”. Queste le parole sconvolgenti che, direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ha rivelato ieri ospite in collegamento con Domenica … L'articolosul: “Nonillusioni” proviene da YesLife.it.

Corriere : Ilaria Capua: «Covid, ecco le (poche) regole per proteggerci» - LaStampa : La virologa Ilaria Capua: “La mascherina va tenuta sempre anche dentro le classi e negli uffici” - fanpage : Ilaria Capua: 'Evitate le feste con centinaia di invitati' - DiacronicoMurra : RT @ImolaOggi: Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa' (e chi se l'era mai messo?)?? https://t.co… - Daniela19633 : RT @ImolaOggi: Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa' (e chi se l'era mai messo?)?? https://t.co… -