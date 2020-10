Il virologo Andrea Crisanti: “Quando ho parlato di lockdown a Natale ero ottimista, il sistema di tracciamento si è sbriciolato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale. Magari non chiamiamolo in questo modo, però con questi numeri, con l’aumento costante di nuovi positivi, arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto prima“: è quanto ha affermato, in un’intervista al Messaggero, Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, precisando che esiste “un doppio problema: i numeri che stanno venendo fuori sono un disastro. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi, ma una volta ottenuto il risultato, dobbiamo essere in grado di mantenere la curva bassa. Ma è saltato completamente il sistema di tracciamento. Supponiamo che le misure di contenimento funzionino, ma poi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Ero statoquando avevodi. Magari non chiamiamolo in questo modo, però con questi numeri, con l’aumento costante di nuovi positivi, arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto prima“: è quanto ha affermato, in un’intervista al Messaggero,, microbiologo dell’Università di Padova, precisando che esiste “un doppio problema: i numeri che stanno venendo fuori sono un disastro. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi, ma una volta ottenuto il risultato, dobbiamo essere in grado di mantenere la curva bassa. Ma è saltato completamente ildi. Supponiamo che le misure di contenimento funzionino, ma poi ...

