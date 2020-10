Il test naso-faringeo per distinguerà il covid dalla comune influenza (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, nel corso della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato parla di "uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno". Più in generale, sul tema Covid-19 "siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. È necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti. Nel Lazio presto la possibilità di ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - Presto lo Spallanzani sperimenterà i-faringei in grado di distinguere trastagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, nel corso della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato parla di "uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno". Più in generale, sul tema Covid-19 "siamo la Regione con il maggior numero di casiati per abitanti. È necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti. Nel Lazio presto la possibilità di ...

IlContiAndrea : Questa è cosa buona e giusta. “Presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra… - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Il test naso-faringeo per distinguerà il covid dalla comune influenza - Agenzia_Italia : Il test naso-faringeo per distinguerà il covid dalla comune influenza - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Questa è cosa buona e giusta. “Presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra infl… - 1Nessuno400 : @myrtamerlino #DilloaMyrta oggi allo #Spallanzani hanno dichiarato che è quasi pronto un test con #tampone naso far… -