Il terrorista rosso Cesare Battisti trasferito tra i tagliagole dell'Isis nonostante le proteste (Di lunedì 19 ottobre 2020) Neanche la minaccia, si fa per dire, di fare lo sciopero della fame, ha commosso gli operatori del Dipartimento di amministrazione dei penitenziari. Il terrorista rosso non avrà un trattamento di favore. La paura delle "vendette" dell'Isis Cesare Battisti, apprende l'AdnKronos, è stato trasferito nel reparto di Alta sicurezza (AS2) del carcere di Rossano, in Calabria, su disposizione del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Il trasferimento dell'ex terrorista dei Pac nel reparto dove sono detenuti i terroristi islamici è stato effettuato venerdì mattina dopo la comunicazione del Dap, che doveva stabilire se l'incolumità dell'ex terrorista fosse a rischio.

Nei giorni scorsi il garante dei diritti dei detenuti ha fatto visita al penitenziario di contrada Ciminata a Corigliano-Rossano ...

