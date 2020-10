Il Tar dà ragione a De Luca, scuole chiuse (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alunni e studenti campani, dai 6 anni in su, sono rimasti a casa a fare didattica a distanza anche oggi. Un nuovo provvedimento, arrivato ieri sera, ha confermato le restrizioni già in vigore in regione prorogandole fino al 13 novembre, inclusa la Dad all’università (tranne il primo anno). Un’altra ordinanza è prevista per oggi, dopo la riunione dell’Unità di crisi dedicata alla scuola, e a quanto trapela dovrebbe ribadire la chiusura delle aule scolastiche in favore della Dad. Anzi, dovrebbe … Continua L'articolo Il Tar dà ragione a De Luca, scuole chiuse proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alunni e studenti campani, dai 6 anni in su, sono rimasti a casa a fare didattica a distanza anche oggi. Un nuovo provvedimento, arrivato ieri sera, ha confermato le restrizioni già in vigore in regione prorogandole fino al 13 novembre, inclusa la Dad all’università (tranne il primo anno). Un’altra ordinanza è prevista per oggi, dopo la riunione dell’Unità di crisi dedicata alla scuola, e a quanto trapela dovrebbe ribadire la chiusura delle aule scolastiche in favore della Dad. Anzi, dovrebbe … Continua L'articolo Il Tar dàa Deproviene da il manifesto.

