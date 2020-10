Il socialista Luis Arce ha vinto le elezioni in Bolivia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Lepresidenzialine sono destinate ad imprimere un forte mutamento allo scenario del Paese andino., candidato del Movimento al Socialismo ed alleato dell’ex Capo di Stato Evo Morales, ha sconfitto il rivale Carlos Mesa e si appresta ad aprire una nuova fase politica per la. I risultati ufficiali ancora latitano (è … InsideOver.

Le elezioni giungono a poco più di un anno dalle dimissioni e dalla fuga all’estero di Evo Morales, il Presidente socialista che ha governato per 13 anni, accusato di gestire il Paese in maniera ...L’ex ministro dell’economia del governo Morales, Luis Arce, è il nuovo presidente della Bolivia ... non potrà che certificare il trionfo del MAS (Movimento al Socialismo). E’ un trionfo della ...