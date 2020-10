Il Segreto anticipazioni | puntate 20 e 21 ottobre 2020 | Adolfo vuole lasciare Rosa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Martedì 20– Un terribile incidente in fabbrica: l’attenzione delledi oggi, si focalizza sull’incidente accaduto in fabbrica, a causa del quale, Damian ha perso alcune falangi della mano. Nel frattempo Matias scopre da Marcela la verità sulla sua storia con il Los Visos. Il Castaneda decide di andare a cercarlo e una volta trovato la sua intenzione è quella di ucciderlo. Tomas viene così aggredito da Matias. Mercoledì 21– La sofferenza di: scopriamo che il figlio della marchesa Isabel de Los Visos non riesce più a trattenere il suo amore per Marta. Infatti dice apertamente alla giovane Solozabal, che ora è suo desiderio di concludere la sua storia con ...