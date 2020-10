Il segretario Pd di Roma: “Calenda divide e la destra brinda” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elezioni Roma, il segretario Pd della capitale Andrea Casu: “Calenda divide” Andrea Casu, segretario del Pd Roma, ha commentato la decisione di Carlo Calenda di candidarsi alle elezioni comunali, che si terranno nella capitale nel 2021. “Quella di Calenda ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda” dichiara Casu. Il leader di Azione nella serata di domenica 18 ottobre durante il programma di Raitre Che tempo che fa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco della ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elezioni, ilPd della capitale Andrea Casu: “Calenda” Andrea Casu,del Pd, ha commentato la decisione di Carlo Calenda di candidarsi alle elezioni comunali, che si terranno nella capitale nel 2021. “Quella di Calenda ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una voltae labrinda” dichiara Casu. Il leader di Azione nella serata di domenica 18 ottobre durante il programma di Raitre Che tempo che fa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco della ...

