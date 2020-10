Il ritorno di Adele | l’annuncio su Instagram

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Con un post ha confermato la notizia che era nell’aria Da mesi si parlava di unsulle scene musicali della cantante. La star nel 2017 aveva deciso di ritirarsi dalle scene musicali a causa di alcuni problemi legati alla voce e per la voglia di dedicarsi alla sua famiglia. Nel frattempo molte cose sono cambiate nelle sua vita, ha divorziato e ha perso diversi chili con annesse critiche da parte dei fan. Leggi anche:è pronta a tornare con nuove canzoni Nelle ultime ore ha però dato l’annuncio che tutti aspettavano tramite un post. View this post onBloooooody hellllll I’m so excited about this!! And also absolutely terrified! My first ever hosting gig and for SNL of all things!!!! I’ve ...