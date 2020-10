Il premier Conte chiama i Ferragnez: “Aiutatemi a far capire ai ragazzi l’importanza della mascherina” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, il premier Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez. ROMA – Il premier Conte ha chiamato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani all’utilizzo della mascherina. Una strategia diversa dal passato, con il presidente del Consiglio che ha deciso di rivolgere agli influencer per convincere i ragazzi della necessità di indossare il dispositivo di protezione. A rivelare i particolari della chiamata è stato lo stesso cantante con una stories su Instagram. Nelle prossime ore altri influencer potrebbero essere contattati dalla presidenza del Consiglio per continuare la campagna di sensibilizzazione verso i giovani. E non è escluso che una strategia ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ilChiara Ferragni e Fedez. ROMA – Ilhato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani all’utilizzomascherina. Una strategia diversa dal passato, con il presidente del Consiglio che ha deciso di rivolgere agli influencer per convincere inecessità di indossare il dispositivo di protezione. A rivelare i particolarita è stato lo stesso cantante con una stories su Instagram. Nelle prossime ore altri influencer potrebbero essere contattati dalla presidenza del Consiglio per continuare la campagna di sensibilizzazione verso i giovani. E non è escluso che una strategia ...

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - Giorgiolaporta : Ho paura che prima di chiudere le #palestre con un #Dpcm qualcuno chiuderà i tribunali. Ma stasera #Conte in… - pietroraffa : Ieri pomeriggio il premier Giuseppe #Conte ha cambiato foto profilo, dopo due anni e mezzo. Stasera… - pvsassone : RT @pietroraffa: Perché #Conte non vuole il #Mes? Perché il 'popolo del cambiamento' non lo vuole. Riguardando questo video, ricordiamo… - RobertoRosolen1 : RT @AMorelliMilano: #Conte tenta di scaricare il barile dei coprifuoco sui sindaci, che non sono in grado di farli rispettare per mancanza… -