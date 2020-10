Il Premier Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni: ecco per quale motivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chiedere il loro aiuto nel sensibilizzare la popolazione, e principalmente i giovani, all’utilizzo costante della mascherina. A darne notizia è lo stesso rapper, che ha lanciato un appello sul suo account di Instagram. Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni, ecco per quale motivo “Con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 ottobre 2020) IlGiuseppeha contattatoper chiedere il loro aiuto nel sensibilizzare la popolazione, e principalmente i giovani, all’utilizzo costante della mascherina. A darne notizia è lo stesso rapper, che ha lanciato un appello sul suo account di Instagram.per“Con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - Giorgiolaporta : Ho paura che prima di chiudere le #palestre con un #Dpcm qualcuno chiuderà i tribunali. Ma stasera #Conte in… - pietroraffa : Ieri pomeriggio il premier Giuseppe #Conte ha cambiato foto profilo, dopo due anni e mezzo. Stasera… - patripatty5 : RT @AMorelliMilano: #Conte tenta di scaricare il barile dei coprifuoco sui sindaci, che non sono in grado di farli rispettare per mancanza… - ciolonap : RT @fanpage: Il premier #Conte chiede aiuto a Fedez per sensibilizzare all'uso della mascherina -