Il pollo alla piastra di Elisabetta Canalis: storia del pezzo fantasma del giornalismo italiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è un leggendario e ponderoso articolo (se non siamo ai livelli di certe lenzuolate domenicali di Eugenio Scalfari, poco ci manca) che nella storia del giornalismo italiano non ha né padre né madre. Si sa che esiste (o meglio, che è esistito) perché è lì da vedere e ogni tanto riciccia sotto forma di pixel, tramandato attraverso miriadi di condivisioni sul web della stessa foto snaturata da un colpo di flash eccessivo nell’angolo in alto a sinistra. Ma è – incredibilmente – un parto senza genitori. Un miracoloso orfanello della comunicazione pop culinaria. Non ha in realtà apparentemente né un autore, né un editore. Nonostante abbia generato negli anni tonnellate di flames, diventando simbolo di un atavico perculamento mediatico ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è un leggendario e ponderoso articolo (se non siamo ai livelli di certe lenzuolate domenicali di Eugenio Scalfari, poco ci manca) che nelladelnon ha né padre né madre. Si sa che esiste (o meglio, che è esistito) perché è lì da vedere e ogni tanto riciccia sotto forma di pixel, tramandato attraverso miriadi di condivisioni sul web della stessa foto snaturata da un colpo di flash eccessivo nell’angolo in alto a sinistra. Ma è – incredibilmente – un parto senza genitori. Un miracoloso orfanello della comunicazione pop culinaria. Non ha in realtà apparentemente né un autore, né un editore. Nonostante abbia generato negli anni tonnellate di flames, diventando simbolo di un atavico perculamento mediatico ...

Ultime Notizie dalla rete : pollo alla Fusi di pollo alla cacciatora con zucca dissapore Polli più sostenibili con le fave e le razze a doppia funzione, senza rinunciare alla qualità. Lo studio tedesco

Polli e galline si possono allevare cercando di fare meno danni all’ambiente, evitando di sopprimere milioni di pulcini maschi appena nati e ottenendo una carne di elevata qualità ...

Pollo alla Kiev: la cotoletta sovietica con un morbido cuore di burro

Croccante fuori, tenera dentro: è la cotoletta che racchiude un delizioso ripieno fondente, aromatizzato alle erbe. Un secondo piatto gustoso e originale per stupire i vostri amici a tavola ...

