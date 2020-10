Il pm chiede la scarcerazione dei nazisti di Alba Dorata in attesa dell' appello

Ultime Notizie dalla rete : chiede scarcerazione

AgrigentoNotizie

Il processo in abbreviato è quello nato dall'operazione "New Connection" in cui erano riemersi i legami tra mafiosi palermitani e americani. La Procura invoca 20 anni di carcere per il capo del clan d ...Un altro ras della camorra di Castellammare di Stabia torna in città. Antonino Esposito Sansone, ritenuto uno degli uomini di punta del clan D’Alessandro e tutt’ora indagato per omicidio aggravato del ...