Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marta accetta un lavoro a New York (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Paradiso delle Signore - Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu La coppia simbolo dell'era daily de Il Paradiso delle Signore si separa, almeno per un po'. Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 1 Marta (Gloria Radulescu), convinta e sostenuta dal marito Vittorio (Alessandro Tersigni), deciderà di accettare una proposta di lavoro negli Stati uniti e lascerà il grande magazzino. La giovane Guarnieri, ormai signora Conti, ha dovuto mettere da parte il desiderio di avere quel figlio mai arrivato, e così ha deciso di dedicarsi alla carriera; il suo rientro nella soap è comunque previsto per il 2021.

