IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di martedì 20 ottobre 2020

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di martedì 20 ottobre 2020: Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) annuncia alla zia Adelaide (Vanessa Gravina) che Vittorio (Alessandro Tersigni) le ha organizzato una sorpresa, facendole trovare un biglietto aereo per New York; la ragazza, dunque andrà a stare per qualche mese negli Stati Uniti. Intanto torna a casa Cattaneo la zia Ernesta (Pia Engleberth) e con lei giunge anche un'altra parente, Stefania Colombo (Grace Ambrose): si tratta di una ragazza appassionata di moda e innamorata in gran segreto di Federico (Alessandro Fella). Quanto a Luciano (Giorgio Lupano), l'uomo ascolta i consigli di Clelia e di ...

