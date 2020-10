Il nuovo Parlamento neozelandese è il più inclusivo di sempre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la vittoria della laburista Jacinda Ardern alle elezioni di sabato, ci saranno molte più donne, persone non bianche e membri della comunità LGBTQ+ Leggi su ilpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo la vittoria della laburista Jacinda Ardern alle elezioni di sabato, ci saranno molte più donne, persone non bianche e membri della comunità LGBTQ+

rtl1025 : ?? 'Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione' delle nuove misu… - ilpost : Il nuovo Parlamento neozelandese è il più inclusivo di sempre - matteosalvinimi : Di certo vi garantisco che noi non molliamo. Faremo di tutto per bloccare in Parlamento la conversione in legge del… - CFra80 : RT @Cartabellotta: Presidente #Conte la decisione di attivare o meno il #Mes va discussa in #Parlamento. Non a margine di una conferenza st… - begaia : RT @ilpost: Il nuovo Parlamento neozelandese è il più inclusivo di sempre -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Parlamento Il nuovo Parlamento neozelandese è il più inclusivo di sempre Il Post la "Rassegna" completa

A questo assunto, in effetti, la maggioranza in Parlamento si affida, stabilendo le tappe di un ... ha avviato una serie di iniziative importanti per la creazione di un nuovo mondo multipolare… di ...

Conte: “Approvato Dpcm, non ci possiamo permettere nuovo lockdown”

Ristoreremo le attività economiche danneggiate". A scuola proseguono le lezioni in presenza ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i ...

A questo assunto, in effetti, la maggioranza in Parlamento si affida, stabilendo le tappe di un ... ha avviato una serie di iniziative importanti per la creazione di un nuovo mondo multipolare… di ...Ristoreremo le attività economiche danneggiate". A scuola proseguono le lezioni in presenza ROMA – “Abbiamo appena approvato un nuovo dpcm. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i ...