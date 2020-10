Il nuovo dpcm: stop a sport come basket e pallavolo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il nuovo provvedimento parla di sospensione di tutte le attività degli sport di contatto a livello dilettantistico È in vigore da oggi, 19 ottobre, il nuovo dpcm presentato domenica 18 dal Premier Giuseppe Conte. Tra i provvedimenti che più fanno discutere c’è lo stop, già anticipato da una ordinanza delle Regione Lombardia, di tutte le attività a livello amatoriale e dilettantistico per gli sport di contatto. Leggi anche: Le regole del nuovo dpcm: stop a sagre e fiere e a sport di contatto Una dicitura che però non chiarisce la questione: in Italia gli sport professionistici sono Calcio, basket, Golf, Ciclismo solo a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilprovvedimento parla di sospensione di tutte le attività deglidi contatto a livello dilettantistico È in vigore da oggi, 19 ottobre, ilpresentato domenica 18 dal Premier Giuseppe Conte. Tra i provvedimenti che più fanno discutere c’è lo, già anticipato da una ordinanza delle Regione Lombardia, di tutte le attività a livello amatoriale e dilettantistico per glidi contatto. Leggi anche: Le regole dela sagre e fiere e adi contatto Una dicitura che però non chiarisce la questione: in Italia gliprofessionistici sono Calcio,, Golf, Ciclismo solo a ...

