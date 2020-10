Il nuovo (bellissimo) ritratto della regina Elisabetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) In piena pandemia per la regina Elisabetta, 94 anni già compiuti, sono scattate misure di protezione eccezionali. Sua Maestà da circa 7 mesi vive in una «bolla», al riparo il più possibile da contatti esterni, circondata da pochi membri dello staff tutti periodicamente controllati, e spostandosi tra una residenza reale e l’altra. Ha così cancellato tutte le grandi occasioni ufficiali, limitandosi a portare avanti i doveri reali via Zoom o durante rarissimi eventi in presenza. https://twitter.com/ChrisJack_Getty/status/1317112097067683841 Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) In piena pandemia per la regina Elisabetta, 94 anni già compiuti, sono scattate misure di protezione eccezionali. Sua Maestà da circa 7 mesi vive in una «bolla», al riparo il più possibile da contatti esterni, circondata da pochi membri dello staff tutti periodicamente controllati, e spostandosi tra una residenza reale e l’altra. Ha così cancellato tutte le grandi occasioni ufficiali, limitandosi a portare avanti i doveri reali via Zoom o durante rarissimi eventi in presenza. https://twitter.com/ChrisJack_Getty/status/1317112097067683841

Il Paese del Commonwealth, molto caro alla regina, ha infatti appena rilasciato un suo nuovo ritratto ufficiale. La nuova foto è stata scattata da Chris Jackson, fotografo di lunga data della famiglia ...

