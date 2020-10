VittorioSgarbi : #roma Alle elezioni amministrative sulla scheda elettorale troverete anche il mio nome. - chetempochefa : 'Sì l'abbiamo fatto durante il mio show, di nome #TheView. E adesso probabilmente cercheremo un Sister Act 3, ci s… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il mio nome è Nessuno: stasera su Rai Movie il film con Terence Hill ideato da Sergio Leone… - KenmaK__ : Ssh Daniel è il nome di mio fratello che ansia raga - f4stfu5e : @lapsus_linguae Ma infatti l'unica volta in cui l'ho presa mi ricordo di aver detto il mio nome e tutto ma è capita… -

Ultime Notizie dalla rete : mio nome

RAI - Radiotelevisione Italiana

Lo scrittore ha ripercorso in Aula a Roma, le conseguenze che quel 'proclama' letto dagli avvocati dei boss, ebbe sulla sua esistenza. Dalla tutela ai continui spostamenti per sfuggire alla criminalit ...Il dottor Alberto Zangrillo, in tv dopo mesi di assenza, ha criticato Massimo Galli definendo non bello il suo esercizio di attaccare i colleghi.