Il ministero alle scuole superiori: "L'ingresso alle 9 del mattino solo in situazioni critiche" (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ingresso alle 9 per le scuole superiori “sarà valido solo in casi eccezionali e debitamente deliberato dai vari comitati regionali per l’emergenza Covid-19”. Lo precisa una nota alle scuole del ministero dell’Istruzione che, ribadendo che “ad oggi, le istituzioni scolastiche si dimostrano essere uno dei luoghi più sicuri sul territorio nazionale” conferma che per il primo ciclo “le attività didattiche si svolgono in presenza”.Per quanto concerne il secondo ciclo, invece, si legge nella circolare, solo ed esclusivamente “previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’9 per le“sarà validoin casi eccezionali e debitamente deliberato dai vari comitati regionali per l’emergenza Covid-19”. Lo precisa una notadeldell’Istruzione che, ribadendo che “ad oggi, le istituzioni scolastiche si dimostrano essere uno dei luoghi più sicuri sul territorio nazionale” conferma che per il primo ciclo “le attività didattiche si svolgono in presenza”.Per quanto concerne il secondo ciclo, invece, si legge nella circolare,ed esclusivamente “previa comunicazione aldell’istruzione da parte delle autorità ...

chetempochefa : 'vi sono disposizioni del ministero della salute che devono essere vincolanti per tutto il territorio nazionale. Po… - linofraschetti : RT @beabri: Una decisione assurda, contraria alle indicazioni OMS: il #cbd, principio attivo non psicotropo della #cannabis, è stato inseri… - HuffPostItalia : Il ministero alle scuole superiori: 'L'ingresso alle 9 del mattino solo in situazioni critiche' - LuisaCMoon : RT @beabri: Una decisione assurda, contraria alle indicazioni OMS: il #cbd, principio attivo non psicotropo della #cannabis, è stato inseri… - marisamoles : RT @Adnkronos: #Scuola, ministero: 'Ingresso alle 9 per Superiori 'solo in situazioni critiche'' -

Ultime Notizie dalla rete : ministero alle Dpcm, le nuove regole: ecco la guida rapida del ministero Il Messaggero Speciale difesa: Pompeo, Usa pronti a sanzionare chi venderà armi a Teheran

il ministero degli esteri iraniano ha affermato che il paese può ora "procurarsi tutte le armi e le attrezzature necessarie da qualsiasi fonte senza restrizioni legali, e unicamente in base alle sue ...

Il ministero alle scuole superiori: "L'ingresso alle 9 del mattino solo in situazioni critiche"

Lo precisa una nota alle scuole del Ministero dell’Istruzione che, ribadendo che “ad oggi, le istituzioni scolastiche si dimostrano essere uno dei luoghi più sicuri sul territorio nazionale” conferma ...

il ministero degli esteri iraniano ha affermato che il paese può ora "procurarsi tutte le armi e le attrezzature necessarie da qualsiasi fonte senza restrizioni legali, e unicamente in base alle sue ...Lo precisa una nota alle scuole del Ministero dell’Istruzione che, ribadendo che “ad oggi, le istituzioni scolastiche si dimostrano essere uno dei luoghi più sicuri sul territorio nazionale” conferma ...