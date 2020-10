Il look della famiglia Berlusconi al matrimonio di Luigi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il matrimonio di Luigi Berlusconi con Federica Fumagalli è stato uno degli argomenti più cercati sul web. Le nozze blindatissime, e il grande riserbo da parte di tutti i partecipanti, hanno reso questa cerimonia ancora più interessante agli occhi del pubblico. D’altronde si tratta di una delle famiglie più in vista in Italia! Rimandato di qualche mese a causa della pandemia e finalmente celebrato il 7 ottobre, il matrimonio è stato officiato a Milano, nella cappella dell’oratorio San Sigismondo, all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio. Le pochissime foto circolate sulle agenzie ritraggono prevalentemente gli arrivi in chiesa degli invitati. E’ stato il settimanale Chi a diffondere qualche immagine in più ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ildicon Federica Fumagalli è stato uno degli argomenti più cercati sul web. Le nozze blindatissime, e il grande riserbo da parte di tutti i partecipanti, hanno reso questa cerimonia ancora più interessante agli occhi del pubblico. D’altronde si tratta di una delle famiglie più in vista in Italia! Rimandato di qualche mese a causapandemia e finalmente celebrato il 7 ottobre, ilè stato officiato a Milano, nella cappella dell’oratorio San Sigismondo, all’internoBasilica di Sant’Ambrogio. Le pochissime foto circolate sulle agenzie ritraggono prevalentemente gli arrivi in chiesa degli invitati. E’ stato il settimanale Chi a diffondere qualche immagine in più ...

seungmincue : e comunque più della metà della mia classe lavora, altri sono impegnati con lo sport (fortunatamente c'è chi riesce… - maquibeauty_it : Adori il colore viola? ?? @heyratolina ha creato questo trucco con gli ombretti della palette Marrakech di Technic C… - news24_city : Piano piano, migliora il look della Litoranea “Pietro Mennea” - kpopWorldITALY : #EXO #KAI per il nuovo numero della rivista coreana 1st Look. - Antonie34106935 : @vivacecilia2019 @lylieyish @Noemi64326314 Ma povero DAMANTE! Che sofferenza deve ezsere stata! Peccato che il duo… -

Ultime Notizie dalla rete : look della Il look della famiglia Berlusconi al matrimonio di Luigi - Look da Vip Lookdavip Jacques con la giacca, Gabriella è una diva in pelliccia: l’adorabile foto dei principini di Monaco

I look elegantissimi di Jacques e Gabriella di Monaco Charlene di Monaco non è solo una delle principesse più eleganti al mondo, è anche una mamma amorevole e ne ha dato prova nelle ultime ore ...

Audi Q3 35 TDI S tronic Business del 2019 usata a Triggiano

automatiche a tre punti, Disattivazione airbag lato passeggero, Elementi in look alluminio per interni ... ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, ASR - Dispositivo di controllo ...

I look elegantissimi di Jacques e Gabriella di Monaco Charlene di Monaco non è solo una delle principesse più eleganti al mondo, è anche una mamma amorevole e ne ha dato prova nelle ultime ore ...automatiche a tre punti, Disattivazione airbag lato passeggero, Elementi in look alluminio per interni ... ESC - Sistema elettronico di controllo della stabilizzazione, ASR - Dispositivo di controllo ...