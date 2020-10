Il Governo non governa e l’Italia rischia di rimanere schiacciata tra pandemia e recessione (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’alleanza non decolla, la pandemia ha blindato il Governo ma ne anche perpetuato lo stallo. Non c’è un progetto, non c’è un sentire comune, non c’è volontà politica. Quella di Giuseppe Conte fiero comandante al timone della nave Italia che attraversa la tempesta a vele spiegate è, letteralmente, una messa in scena.Un gioco di specchi, una recita a soggetto, una rappresentazione fittizia. Nulla è cambiato, dal punto di vista politico, rispetto ai non lontani giorni che precedettero le idi di marzo, quando inaspettatamente irruppe in scena il Virus. Un premier debole, una rotta incerta, un Governo diviso, una maggioranza parlamentare fragile, riottosa, minacciata dal proprio interno e fondata su due partiti in evidente crisi di identità. La stessa, identica, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’alleanza non decolla, laha blindato ilma ne anche perpetuato lo stallo. Non c’è un progetto, non c’è un sentire comune, non c’è volontà politica. Quella di Giuseppe Conte fiero comandante al timone della nave Italia che attraversa la tempesta a vele spiegate è, letteralmente, una messa in scena.Un gioco di specchi, una recita a soggetto, una rappresentazione fittizia. Nulla è cambiato, dal punto di vista politico, rispetto ai non lontani giorni che precedettero le idi di marzo, quando inaspettatamente irruppe in scena il Virus. Un premier debole, una rotta incerta, undiviso, una maggioranza parlamentare fragile, riottosa, minacciata dal proprio interno e fondata su due partiti in evidente crisi di identità. La stessa, identica, ...

Ma 'la strategia non è e non può essere la stessa della primavera', assicura il premier Giuseppe Conte, che avverte: 'il governo c'è ma ciascuno deve fare la sua parte'. Ed è solo l'inizio di un piano ...

