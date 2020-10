Il dramma di mamma Chiara: “Mia figlia, tre anni, collocata dal padre che ha procedimento per abusi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Ipercurante, avviluppante”. Così la Ctu descrive Chiara (nome di fantasia), la mamma coraggio che a DireDonne ha raccontato la sua paura scoppiata da quando, il 2 ottobre, un provvedimento del Tribunale ordinario di Treviso ha stabilito ‘il collocamento di sua figlia di 3 anni presso il padre’ chiedendo ai Servizi sociali il monitoraggio di quanto stabilito. Chiara era sconvolta e incredula quando lo ha raccontato: “Il capovolgimento della situazione- ha spiegato- è avvenuto con la richiesta di opposizione all’archiviazione eseguita dal mio avvocato all’interno del procedimento penale aperto dai Servizi sul padre per presunti abusi sessuali sulla bambina. Era da più di un anno che chiedevo in CTU che la situazione fosse valutata e monitorata dai Servizi Sociali, insieme ad una visita neuropsichiatrica infantile: il padre e la CTU hanno sempre negato tutto ed io sono sempre rimasta inascoltata”. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Ipercurante, avviluppante”. Così la Ctu descrive Chiara (nome di fantasia), la mamma coraggio che a DireDonne ha raccontato la sua paura scoppiata da quando, il 2 ottobre, un provvedimento del Tribunale ordinario di Treviso ha stabilito ‘il collocamento di sua figlia di 3 anni presso il padre’ chiedendo ai Servizi sociali il monitoraggio di quanto stabilito. Chiara era sconvolta e incredula quando lo ha raccontato: “Il capovolgimento della situazione- ha spiegato- è avvenuto con la richiesta di opposizione all’archiviazione eseguita dal mio avvocato all’interno del procedimento penale aperto dai Servizi sul padre per presunti abusi sessuali sulla bambina. Era da più di un anno che chiedevo in CTU che la situazione fosse valutata e monitorata dai Servizi Sociali, insieme ad una visita neuropsichiatrica infantile: il padre e la CTU hanno sempre negato tutto ed io sono sempre rimasta inascoltata”.

