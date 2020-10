Il Covid e il mistero di quelli che resistono al contagio | spunta un’ipotesi

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Alcune persone sembrano in grado di non contrarre l’infezione da coronavirus pure restando in stretto e costante contatto con positivi. L’ipotesi del professore di genetica medica dell’università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli: “La nostra ipotesi è che esistano geni che rendano alcune persone più protette dal”. C’è chi finisce in terapia intensiva, chi resta … L'articolo Ile ildichealun’ipotesi proviene da www.meteoweek.com.