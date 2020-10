Il coronavirus continua a correre: cresce il numero di vittime e di ricoveri in terapia intensiva. Sileri: preoccupano cene a casa più di ristorante (Di lunedì 19 ottobre 2020) Diminuisce di quasi 50mila ( 47.679 in meno rispetto a ieri ) il numero dei tamponi effettuati, ma cresce il numero dei morti (oggi 73), dei ricoverati negli ospedali e nelle terapie intensive. La pandemia Covid-19, insomma, continua a correre anche se il dato nei nuovi casi registrati - fortemente influenzato dal sensibile caso del numero dei tamponi fatti nella giornata di ieri - oggi dal bollettino del ministero della Salute-Iss, evidenzia un incremento di 9338 casi, (2367 in meno rispetto a ieri). Oggi sono positive sono positive 134.003 persone, più 7.766 rispetto a ieri. Con i 73 decessi di oggi sale a 36.616 il numero dei morti da inizio pandemia.I dimessi/guariti, rispetto all'ultimo bollettino, sono 1498 in più, in totale 252.959. Nelle ultime 24 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Diminuisce di quasi 50mila ( 47.679 in meno rispetto a ieri ) ildei tamponi effettuati, maildei morti (oggi 73), dei ricoverati negli ospedali e nelle terapie intensive. La pandemia Covid-19, insomma,anche se il dato nei nuovi casi registrati - fortemente influenzato dal sensibile caso deldei tamponi fatti nella giornata di ieri - oggi dal bollettino del ministero della Salute-Iss, evidenzia un incremento di 9338 casi, (2367 in meno rispetto a ieri). Oggi sono positive sono positive 134.003 persone, più 7.766 rispetto a ieri. Con i 73 decessi di oggi sale a 36.616 ildei morti da inizio pandemia.I dimessi/guariti, rispetto all'ultimo bollettino, sono 1498 in più, in totale 252.959. Nelle ultime 24 ...

