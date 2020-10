Il Coronavirus ci sta facendo impazzire. L'allarme degli psicologi: paura, ansia e depressione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Coronavirus ci sta facendo letteralmente impazzire. La pandemia da Covid-19 ha creato e sta creando una pandemia parallela di paura, ansia e depressione. Una conferma che arriva dagli psicologi, che stanno constatando in questi mesi di come, oltre sulla salute fisica, il Coronavirus stia avendo un impatto anche sulla salute mentale delle persone, soprattutto quelle già affette da disturbi della personalità. La personalità di un individuo è influenzata dalle esperienze, dall'ambiente e anche dalla genetica, il che la rende tendenzialmente stabile nel tempo. Fatta questa premessa, si possono definire i disturbi di personalità come quei modi di pensare, sentire e comportarsi che deviano dalla normalità ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilci staletteralmente. La pandemia da Covid-19 ha creato e sta creando una pandemia parallela di. Una conferma che arriva dagli, che stanno constatando in questi mesi di come, oltre sulla salute fisica, ilstia avendo un impatto anche sulla salute mentale delle persone, soprattutto quelle già affette da disturbi della personalità. La personalità di un individuo è influenzata dalle esperienze, dall'ambiente e anche dalla genetica, il che la rende tendenzialmente stabile nel tempo. Fatta questa premessa, si possono definire i disturbi di personalità come quei modi di pensare, sentire e comportarsi che deviano dalla normalità ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sta Coronavirus, Antonio Ricci sta meglio: il papà di “Striscia” ricoverato ad Albenga Genova24.it Covid 19, nuovi contagi sotto quota 10 mila. Ma i tamponi rallentano

Nelle ultime 24 ore 9 mila 338 casi e 98 mila 682 tamponi, che tornano sotto i ventomila per la prima bolta da almeno una settimana. L'incidenza ...

Tracce di coronavirus sul pesce surgelato in Cina

Il pesce congelato può contenere tracce di coronavirus. La scoperta è avvenuta in Cina. La dogana cinese ha annunciato che il fornitore sarà sospeso.

