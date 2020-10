Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 19 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo i 1.198 nuovi casi positivi e i 6 decessi di ieri la situazione aggiornata sul Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento Non rallenta la corsa dei contagi nella provincia di Latina, nonostante l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio che – il 9 ottobre – ha anticipato le misure del nuovo Dpcm prevedendo massimo 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle 24 per pub, bar e ristoranti: ieri, infatti, i nuovi casi sono stati 75. “Ho qualche sospetto” che le misure dell’ordinanza “non abbiano sortito effetti”, dice il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, intervistato dall’agenzia di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo i 1.198 nuovi casi positivi e i 6 decessi di ieri la situazione aggiornata sulnelcon i dati deldella Regione di: articolo in aggiornamento Non rallenta la corsa dei contagi nella provincia di Latina, nonostante l’ordinanza emanata dalla Regioneche – il 9– ha anticipato le misure del nuovo Dpcm prevedendo massimo 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle 24 per pub, bar e ristoranti: ieri, infatti, i nuovi casi sono stati 75. “Ho qualche sospetto” che le misure dell’ordinanza “non abbiano sortito effetti”, dice il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, intervistato dall’agenzia di ...

