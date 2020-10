Il 55% dei malati di Coronavirus in Italia è asintomatico, lo 0,7% è in condizioni critiche (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oltre 7 malati di Covid su 10 in Italia hanno pochi o nessun sintomo , mentre il 7,3% sono i casi più gravi, tra cui lo 0,7% del totale che ha un quadro clinico critico . È quanto si legge nel report... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oltre 7di Covid su 10 inhanno pochi o nessun sintomo , mentre il 7,3% sono i casi più gravi, tra cui lo 0,7% del totale che ha un quadro clinico critico . È quanto si legge nel report...

In lieve calo i positivi nella Asl Roma 4: sono 55 i contagiati nelle ultime 24h ... Meno casi nelle province: oggi sono 332 i positivi a fronte dei 435 di domenica (-103 rispetto a ieri).

Coronavirus: in aumento i decessi, calo significativo dei positivi con meno tamponi

Bologna (Aggiornamento ore 12 del 19 ottobre). Calo significativo dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore: 9.338 (- 2.367) con 98.862 (- 47.679). Tuttavia sale al 9,4 per cento l’incidenza del numer ...

Bologna (Aggiornamento ore 12 del 19 ottobre). Calo significativo dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore: 9.338 (- 2.367) con 98.862 (- 47.679). Tuttavia sale al 9,4 per cento l'incidenza del numer ...