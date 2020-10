I «trucchetti» delle mogli sugli assegni di mantenimento dei mariti

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Noi italiani, quanto a furbizia, siamo recordman assoluti, inarrivabili, geniali persino: non credo vi sia nessun altro paese al mondo in cui sia stato coniato l'adagio "fatta la legge, trovato l'inganno", primato tricolore che il mondo manifestamente censura ma, sotto sotto, un po' ci invidia.Questo vale a tutti i livelli ed è notizia di questi giorni quella del gestore che, a fronte del nuovo obbligo di chiudere i bar a mezzanotte, ha pensato bene di adeguarsi salvo poi riaprire il proprio locale…. quindici minuti dopo, sfruttando il fatto che la normativa imponga l'orario di chiusura ma nulla dica su quello d'apertura. Genialata o furbizia? Ad ognuno la propria sensibilità.Il problema però non nasce quando la parte 'gabbata' è lo Stato leviatano e – come tale – anche un po' inviso, ma un'altra persona, ad esempio l'ex marito.Accade ...