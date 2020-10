I sindaci lombardi chiedono il coprifuoco dalle 23 a partire da giovedì. Si temono 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4mila nei reparti ordinari (Di lunedì 19 ottobre 2020) La lombardia, alla luca del picco di nuovi contagi registrato ancora oggi (leggi il bollettino), ha deciso di chiedere al Governo l’istituzione del coprifuoco in regione dalle 23 dopo che la ‘Commissione indicatori’ istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva. Richieste, inoltre, anche lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laa, alla luca del picco di nuovi contagi registrato ancora oggi (leggi il bollettino), ha deciso di chiedere al Governo l’istituzione delin regione23 dopo che la ‘Commissione indicatori’ istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600ina 4.000 innon. Richieste, inoltre, anche lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera23 alle 5 del mattino ada giovedì 22 ...

